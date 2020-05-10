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"Усик, это лицемерие": "Киллер" проехался по супертяжу за фразу о том, что "Крым – божий"

10 мая, 18:44

Олег Люлька

"Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут", - говорит Редкач об Усике и Ломаченко

Известный украинский боксер-полусредневес Иван Редкач по провищу "Киллер" продолжает виртуальную войну с Александром Усиком. Напомним, ранее Редкач потребовал изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика. Теперь же Редкач обвинил Усика в лицемерии.

"Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично, – рассказал Иван Редкач. – Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, мы с ними много спарринговали. С Сашей и Васей мы вместе ездили на чемпионат мира в 2007 году в Чикаго. Я, признаюсь, сильно тогда болел и переживал за Василия, орал так в его поддержку, что сорвал горло. Он тогда выиграл, но ему победу не отдали, ее присудили российскому боксеру Альберту Селимову"

"Что касается их веры… Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие", – считает Иван Редкач

/ Фото: Instagram

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Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Getty Images

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"Вообще, я думаю, зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России, и при этом не затрагивают никаких политических тем. Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется "красиво" уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести. С точки зрения боксера, я бы не хотел, чтобы их бои были бойкотированы. Только лишь потому, что я знаю цену и победы, и проигрыша. Время покажет", – философски подытожил Редкач

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Ранее мы писали, что Редкач готов поставить все деньги на соперника Ломаченко. Иван не верит в победу Василия над Теофимо.

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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боксеры Василий Ломаченко Александр Усик Иван Редкач

Источник: Metaratings

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