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"Слова Усика и Ломаченко не весят ни грамма": известный ведущий раскритиковал позицию боксеров

19 мая, 14:14

Андрей Фоменко

Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк не питает уважения к знаменитым спортсменам

Еще одна хорошо известная персона решила высказать свое отношение к поступкам и словам боксеров-чемпионов Александра Усика и Василия Ломаченко. В глазах телеведущего Игоря Кондратюка их действия вне ринга ничего не стоят. Недавно Усика обвинили в работе на российские спецслужбы.

Также на днях борец Грицай повторно вызвал на бой Усика, сравнив его с Путиным. Получает боксер порцию критики и от людей вне спорта. Своим мнением поделился украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, раскритиковав боксеров за их высказывания и участие в съемке российского фильма:

"Мне все равно, если эти парни перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильны в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре. Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни одного грамма".

К слову, бой Усика против борца Грицая хотят провести в Беларуси. Смотрите сюжет о возможном поединке борца и боксера.

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Мы писали о том, что промоутер Усика обвинил борца Грицая в эгоистических целях.

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бокс позиция Игорь Кондратюк Василий Ломаченко Александр Усик

Источник: Газета "Экспресс"

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