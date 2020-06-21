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Еще один чемпион мира из Украины получил объединительный бой в боксе: лететь придется в Китай

21 июня, 23:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Артем Далакян в августе встретится с мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом

Мир спорта все активнее возвращается к привычной жизни. В воскресенье пришло приятное известие для украинского боксера Артема Далакяна. Наш чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA проведет объединительный бой с чемпионом по версии WBC – мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом. Вспомним, что зимой украинский чемпион мира 10 раундов боксировал со сломанной рукой.

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После защиты титула в в феврале у Артема был вариант биться едва ли не за все пояса в своей категории. Промоутер Далакяна рассказывал о планах боксера. Однако в нынешнее время даже поединок с одним из чемпионов по другой версии – уже прорыв. Информацию о встрече Мартинеса и Далакяна сегодня распространил Twitter американского гиганта телерынка ESPN. Ожидается, что объединительный бой пройдет 15 августа, причем в довольно неожиданном месте – в Китае.

32-летний Далакян выиграл все 20 профессиональных поединков в "весе мухи", при этом он 19 раз бился в Украине и один – в США. 25-летний Мартинес провел 17 боев на профи-ринге, в 16 победил, а в одном уступил. Что интересно – в самом первом, из четырех раундов.

Тем временем бой другого украинца попал под огонь: президент UFC назвал промоутера Ломаченко ослом.

Смотрите, как Артем защитил чемпионский пояс в феврале в Киеве

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бой бокс объединение чемпион мира Артем Далакян

Источник: xsport.ua

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