"Есть только два боксера, которые сейчас круче Ломаченко": обнародован рейтинг топ-бойцов

Знаменитый американец Де Ла Хойя поставил на первое место Альвареса, на второе - Кроуфорда, а на третье - Васю

Знаменитый в прошлом американский боксер Оскар Де Ла Хойя, ставший чемпионом мира в шести весовых категориях, а ныне возглавляющий промоутерскую компанию Golden Boy, назвал свою версию тройки лучших боксеров современности. В ней нашлось место и украинцу Василию Ломаченко, хотя первую строчку Оскар отдал все-таки своему нынешнему подопечному Саулю "Канело" Альваресу.

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"Я должен поставить Канело на первое место, по крайней мере из-за того, с кем он дрался и с кем он хочет драться. Уверен, что Сауль – единственный боксер, который хочет самых серьезных вызовов. Все остальные первым делом спрашивают: "А сколько я заработаю?". Канело таких вопросов не задает, он просто хочет бить лучших. После него будут Кроуфорд и Ломаченко. Думаю, что навыки Кроуфорда могут позволить ему стать мега-звездой. Ломаченко – потрясающий боец. Считаю, что он может покорить еще одну категорию", – цитирует Оскара Де Ла Хойю Ibtimes

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Теренс Кроуфорд / Фото: AFP

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Ранее мы писали, что Трамп разрешил Ломаченко приехать в СШАради спасения американской экономики. Власти Соединенных Штатов дали добро на въезд в страну иностранных спортсменов, их семей и персонала. Это должно позволить Ломаченко прибыть в Штаты на поединок с непобедимым американцем гондурасского происхождения Теофимо Лопесом.

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