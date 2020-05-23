Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики

Власти Соединенных Штатов дали добро на въезд в страну иностранных спортсменов, их семей и персонала

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что ряд иностранных спортсменов в порядке исключения смогут въехать в страну, несмотря на действующий президентский запрет. Это решение должно позволить Василию Ломаченко приехать в США на поединок с непобедимым американцем гондурасского происхождения Теофимо Лопесом. Ранее промоутер обоих Боб Арум заявил, что ни у Ломаченко, ни у Лопеса не будет промежуточных боев.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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В заявлении министерства внутренней безопасности США говорится, что иностранным спортсменам, а также их семьям и персоналу будет разрешен въезд в США. Президент страны Дональд Трамп призвал спортивных руководителей возобновить соревнования. "Профессиональные спортивные турниры живительны для экономики, а также вызывают чувства гордости и национального единства, – цитирует The New York Times исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Чеда Вулфа. – В текущей обстановке американцам нужен спорт".

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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"Что касается Ломаченко, то, чтобы добраться до США, ему сначала нужно будет полететь в Москву", – заявлял ранее промоутер Боб Арум. По его словам, бой Ломаченко – Лопес планируют на сентябрь, но пока не ясно – со зрителями или без.

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