"Это был фейк. Простите!" Ломаченко извинился за призыв делать кресты на дверях

"Так а что теперь с крестом из масла на двери делать?" - принялись троллить Василия его подписчики

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко принес свои извинения за предыдущую публикацию у себя в Instagram. Напомним, Ломаченко призвал православных делать кресты на дверях, но со временем удалил этот пост.

"Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать. Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой! Еще раз простите. И спаси Господи нас всех" – написал на своей странице в соцсети Василий Ломаченко

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Напомним, предыдущий пост Василия Ломаченко, впоследствии им удаленный, был следующего содержания:

"Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божией Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", – говорилось в посте Василия Ломаченко, который позже был им удален

После извинений Василия Ломаченко подписчики теперь в шутку спрашивают у него в Instagram: "Так а что теперь с крестом из масла на двери делать?"

/ Фото: Instagram

Отметим, что на днях кум Василия Ломаченко Александр Усик заявил, что, на его взгляд, коронавирус – не повод прекратить посещение храмов. "Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедывайтесь и тогда будет все хорошо", – заявил о своем понимании ситуации с коронавирусом Усик.

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