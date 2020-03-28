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Ломаченко призвал православных нарисовать на дверях домов кресты, но потом удалил свой пост

28 марта, 22:55

Богдан Юрков

Очередная загадочная Instagram-история с участием лучшего украинского боксера современности

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко призвал православных христиан рисовать кресты на обратной стороне дверей своих домов. Правда, позже украинский боксер этот пост из своих Instagram-сторис удалил.

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"Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божией Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", – говорилось в посте Василия Ломаченко, который впоследствии был им удален

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Ранее мы рассказывали, что Ломаченко стал пономарем в храме Иерусалима. Облачившись в стихарь, знаменитый украинский боксер поучаствовал в Божественной литургии.

Смотрите видео необычной тренировки Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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бокс православие Василий Ломаченко

Источник: Сегодня|Спорт

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