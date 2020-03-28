Ломаченко призвал православных нарисовать на дверях домов кресты, но потом удалил свой пост

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко призвал православных христиан рисовать кресты на обратной стороне дверей своих домов. Правда, позже украинский боксер этот пост из своих Instagram-сторис удалил.

Читайте также: "Ломаченко должен с ним подраться": Майк Тайсон назвал самый интересный для себя бой в боксе

"Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божией Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", – говорилось в посте Василия Ломаченко, который впоследствии был им удален

Читайте также: Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавируса

Ранее мы рассказывали, что Ломаченко стал пономарем в храме Иерусалима. Облачившись в стихарь, знаменитый украинский боксер поучаствовал в Божественной литургии.

Смотрите видео необычной тренировки Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама