Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу

Боксер приобрел BMW для дрифта и сразу же испытал купленное авто в деле - получилось много-много дыма

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко, увлекающийся дрифтом, заявил, что приобрел себе новую машину – для того, чтобы не растерять приобретенные ранее навыки в этом виде автоспорта. Покупку Хайтек уже испытал в деле. Смотрите, что из этого вышло.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

"У меня сломалась моя дрифтовая машина, – рассказал небольшую предысторию Василий Ломаченко. – Я должен был мотор с Америки сейчас привезти, ну, часть мотора. Но меня не пустили на самолет. Перевес был 5 килограммов. А у них новые правила – ты не можешь доплатить за килограммы. Мотор не разделишь никак. И он там остался. Соответственно, машину я не могу сделать. А так как в конце января уже улетаю, то все накрылось бы медным тазом и я бы уже не покатался"

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Но Василий Ломаченко нашел выход из ситуации.

"Я купил сейчас у своего хорошего товарища BMW тридцатого кузова, – сообщил Ломаченко. – Она сделана под дрифт. Купил для того, чтобы не сидеть без дела, чтобы я мог практиковаться. Она недорогая. Я позволил себе взять эту машину до тех пор, пока не сделают мою основную. А потом я ее просто-напросто продам"

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"У меня на самом деле есть желание, а главное – возможность, заниматься этим видом спорта", – еще раз подчеркнул свою любовь к дрифту Василий Ломаченко.

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