"Это огромный риск для моей карьеры": Альварес сделал громкое заявление перед боем с россиянином

Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Реклама

Обладатель титула WBA и WBC в среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым, который состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Ковалев – Альварес трансляция боя есть на нашем сайте.

"Это будет один из самых важных боев в моей карьере. Этот титул очень важен для меня, чтобы прийти к цели – стать четырехкратным чемпионом мира в разных дивизионах. Это историческое событие в моей карьере. В боксе нужно рисковать, чтобы писать историю. Это огромный риск для моей карьеры, но мы готовы", – сказал Канело.

В активе Ковалева 34 победы при трех поражениях, также один бой завершился ничьей. Канело за свою профессиональную карьеру одержал 52 победы в 55 боях.

Ранее мы писали, что Ковалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом. Российский боксер снял с себя полотенце на взвешивании.

Отметим, что год назад Сауль "Канело" Альварес подписал контракт с онлайн-стримингом DAZN сроком на 5 лет, за которые мексиканец должен провести 10 поединков. При этом финансовая награда Альваресу составляет 365 миллионов долларов – это самая большая гарантированная выплата в истории спорта.

Читайте также: Смерть в ринге – ТОП-10 боксеров, погибших от травм во время боя

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама