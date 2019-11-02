Ковалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом

Российский боксер снял с себя полотенце на взвешивании

Сергей Ковалев сохранил пояс / Фото: Instagram

Чемпион мира WBO в полутяжелой категории россиянин Сергей Ковалев только со второй попытки вписался в нужный вес на взвешивании. Мы проведем онлайн боая Ковалев – Альварес с яркими фото.

Перед очным боем с чемпионом мира в трех весовых категориях Саулем Альваресом боксеру пришлось ухитриться, чтобы показать нужный результат. С первого раза он превысил лимит на 115 грамм.

После этого он разделся и снял полотенце, что помогло вписаться точно в лимит веса. Если бы он не вписался в лимит, то в случае победы в поединке ему бы пришлось оставить пояс вакантным.

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Результаты взвешивания:

Сауль Альварес – 79,1 кг

Сергей Ковалев – 79,379 кг

Бой состоится в ночь со второго на третье ноября в Лас-Вегасе.

Отметим, что год назад Сауль "Канело" Альварес подписал контракт с онлайн-стримингом DAZN сроком на 5 лет, за которые мексиканец должен провести 10 поединков. При этом финансовая награда Альваресу составляет 365 миллионов долларов – это самая большая гарантированная выплата в истории спорта.

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