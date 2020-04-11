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"Этот дерзкий су*ин сын смешит меня": Лопес вновь высказался о поединке с Ломаченко

11 апреля, 12:53

Максим Перепелица

Американский боксер считает, что нокаутирует украинца

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал о значимости поединка против чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко. Напомним, из-за ситуации с коронавирусом поединок Ломаченко – Лопес перенесен с 30 мая на пока что неопределенный срок.

"Этот дерзкий су*ин сын смешит меня. Я буду наслаждаться тем, что нокаутирую его. Для меня это убить или быть убитым. Посмотрим, кто будет чемпионом в итоге. Каким бы ни был их план на бой – он не сработает. Не со мной. Так что сейчас пускай все остаются в безопасности, а потом мы взорвем и определим, кто останется чемпионом", – заявил Лопес.

Кстати, соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса. Американец гондурасского происхождения заявил, что его организм рискует не перенести испытание пандемией.

Ранее мы писали, что Лопес поставил Ломаченко в один ряд с Фьюри. Теофимо включил украинца в свою пятерку лучших боксеров современности, несмотря на то что перед этим вылил на него немало грязи.

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: boxingnews24.com

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