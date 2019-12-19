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Фанат бокса Папа Римский признался Уайлдеру, что любит пиццу и назначил его послом мира

19 декабря, 14:46

Оказалось, что глава католической церкви интересуется боксом и следит за карьерой американского "Бомбардировщика"

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: Getty Images

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На днях чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер встретился с Папой Римским Франциском в Италии. Оказалось, что глава католической церкви интересуется боксом и следит за карьерой американского "Бомбардировщика". Ранее мы писали, что "Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Уже все решено".

"Какая честь была встретиться сегодня с Папой Франциском! Он действительно замечательный человек, который представляет истинную любовь, счастье и мир во всем мире. Ему также нравится пицца, и он большой поклонник бокса. С любовью от меня, Папа Франциск, и я желаю тебе много благословений на твоем пути", – написал в Instagram Деонтей.

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А подробности этой встречи рассказал президент WBC Маурисио Сулейман: "Представляя Деонтея Уайлдера Папе Римскому, я сказал, что он – настоящий чемпион мира в тяжелом весе. Он с распростертыми объятиями принял Деонтея и назначил его послом мира в боксе".

"Уайлдер – великий человек. Он начал заниматься боксом, чтобы покрывать огромные расходы на лечение его дочери Найи, у которой расщепление позвоночника. С тех пор Деонтей полностью сосредоточился на том, чтобы обеспечить свою семью. Во всем, что он делал, он руководствовался родительской любовью. За пределами ринга Уайлдер – заботливый человек. В Риме он посетил детскую больницу и подарил замечательные и памятные моменты детям, которые ежедневно упорно борются за жизнь", – сказал Сулейман.

Ранее стало известно, зачем Фьюри сделал своим тренером племянника "крестного отца" Кличко. С помощью Шугара Хилла "Цыганский король" рассчитывает подтянуть "технику" перед боем с Деонтеем Уайлдером.

Смотрите обзор боя Уайлдер – Бризил

Уайлдер – Бризил Видео: AFP

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боксер WBC Деонтей Уайлдер Папа Римский Франциск Маурисио Сулейман

Источники: Сегодня|Спорт , Boxing Scene

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