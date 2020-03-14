Финал WBSS за наследие Усика перенесен из-за коронавируса

Все билеты, купленные на бой, будут действительными на новую дату проведения поединка

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между представителем Латвии Майрисом Бриедисом и кубинцем Юниером Дортикосом перенесен на 16 мая из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте WBSS. ранее мы писали, что у украинского боксера Владислава Сиренко из-за коронавируса сорвался титульный бой.

Бой Бриедиса с Дортикосом должен был пройти в Риге 21 марта, однако власти Латвии вынесли запрет на проведение в стране массовых мероприятий с участием более двухсот человек из-за угрозы заражения коронавирусом на срок до 14 апреля. Все билеты, купленные на бой, будут действительными на новую дату проведения поединка.

Реклама

Напомним, что в дебютном сезоне победу отпраздновал наш крузер Александр Усик. Украинец не только выиграл трофей Мохамеда Али, но и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Мы уже писали, что в новом сезоне Всемирной боксерской Суперсерии могут принять участие два украинца. Организаторы планируют в третьем сезоне провести турнир в четырех весовых категориях.

Кстати, ранее Александр Усик рассказал, как борется с вирусом и что для этого надо есть. На данный момент украинский супертяж чувствует себя великолепно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама