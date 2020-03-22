Фьюри и Уайлдер не встретятся летом, как было запланировано

Бой между боксера может перенестись на более поздний срок

Промоутер Фрэнк Уоррен сказал, что дата третьего поединка чемпиона WBC Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера зависит от ситуации с коронавирусом. На днях мы писали, что Фьюри грозит восемь лет дисквалификации за обман в давней уже истории с мясом дикого кабана.

"Я очень сомневаюсь, что бой состоится в июле. Трилогия должна была состояться в Лас-Вегасе, но в США может случиться серьезный кризис. Стране, которая тратит так много на вооружение, следует потратить эти деньги на бесплатное здравоохранение. Мы не можем строить какие-либо планы на этот бой, пока это все происходит", – сказал Уоррен.

Кстати, накануне Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

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Смотрите, как Усика остановила полиция в Киеве:

Видео: Instagram

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