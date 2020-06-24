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Фьюри лишат звания чемпиона, если он предпочтет денежный бой с Джошуа, а не защиту пояса

24 июня, 17:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

WBC настаивает, чтобы "Цыганский король" дрался с британцем Диллианом Уайтом

Промоутеры чемпионом мира по разным версиям в супертяжелом дивизионе – британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа – уже предварительно договорились о встрече на ринге. Недавно промоутер озвучил гонорары за бой Джошуа и Фьюри. Однако в их планы собираются вмешаться претенденты.

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Так президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что не позволит чемпиону WBC Тайсону Фьюри драться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа сразу после третьего поединка с американцем Деонтеем Уайлдером. В промежутке между этими боями Тайсон, если ему удастся сохранить чемпионский титул в ринге с Уайлдером, должен провести обязательную защиту против британца Диллиана Уайта. Об этом сообщает fightnews.info со ссылкой на World Boxing News:

"WBC подтверждает, что обязательная защита чемпиона WBC в супертяжелом весе должна пройти против обязательного претендента и "временного" чемпиона Диллиана Уайта. Этот поединок должен состояться после третьего боя Фьюри с Уайлдером. Учитывая данные обстоятельства, WBC не будет рассматривать запрос по поводу повышения кого-либо до статуса "франчайзингового" чемпиона, пока не будут выполнены требования по поводу обязательной защиты".

Хитрый Тайсон хотел бы и пояс сохранить, и денег срубить, но его планы встречают сопротивление. Ранее Фьюри отозвался об отказе Уайлдера признать его чемпионом: "Я не знаю, какой крэк курит Деонтей".

Смотрите, как Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались на взвешивании перед боем в феврале

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

К слову, на днях Тайсон Фьюри назвал пятерку лучших боксеров в истории, но Кличко забыл.

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