Фьюри не боится Джошуа: "Он – плюшевый ребенок. Его побил даже Руис"

Руис был запасным вариантом, но даже без подготовки сумел побить Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не боится обладателя титулов WBO, WBA и IBF своего соотечественника Энтони Джошуа. Ранее мы писали,что Кличко вспомнил последнее поражение: "Я позволил Джоуша выиграть. Стало жалко малыша".

"Джошуа абсолютно не опасен, это точно. Он как большой плюшевый ребенок. Почему я должен верить в него, если его побил Энди Руис? Он же замена, которую нашли в последнюю минуту. Он весил 136 кг, не тренировался, но Энтони Джошуа не показал ничего даже в реванше", – заявил Фьюри в интервью ESPN.

Напомним, что 29 апреляисполнилось три года последнему бою Владимира Кличко: полное видео рубки с Джошуа и кто виноват в фиаско украинца. На "Уэмбли" Кличко провел едва ли не самый эффектный поединок в своей карьере, но проиграл.

Кстати. известный прокомоутер Боб Арум считает что промоутер считает, что Мохаммед Али не побил бы Фьюри. Арум назвал боксеров из прошлого посмещищами: большие ребята были медленными и неповоротливыми.

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