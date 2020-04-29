Три года – последнему бою Владимира Кличко: полное видео рубки с Джошуа и кто виноват в фиаско украинца

На "Уэмбли" Кличко провел едва ли не самый эффектный поединок в своей карьере, но проиграл. Впрочем, возможен реванш

Ровно три года назад, 29 апреля 2017-го, состоялся бой, поставивший точку в карьере лучшего боксера 21-го века Владимира Кличко. Тогда на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 90 тысяч зрителей украинский "Доктор Стальной Молот" провел один из самых ярких поединков в своей жизни, если не самый эффектный, однако при этом проиграл нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа. Вскоре после того поражения Владимир, которому сейчас 44, завершил карьеру.

Полная запись боя Кличко – Джошуа

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В 5-м раунде размеренное течение поединка Кличко – Джошуа закончилось: британец агрессивной серией отправил украинца в нокдаун. Однако в следующем раунде уже Владимир мощнейшим правым прямым уложил молодого Энтони на пол. Это был ключевой момент противостояния и всей карьеры Кличко. Украинцу нужно было сразу добивать Джошуа, но он этого не сделал, за что поплатился в раунде №11, когда поднакопивший силенок Энтони попросту уничтожил выдохшегося Владимира. Это была рубка года – к сожалению, с печальным исходом для Владимира.

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

Знаменитый американский тренер Джеймс Али Башир позже скажет, что виновником поражения Владимира Кличко от Джошуа стал его брат Виталий.

"Когда Владимир потряс Джошуа, он не должен был его отпускать, – заявил Джеймс Али Башир, в разное время работавший с Александром Усиком и Владимиром Кличко. – Я думаю, в следующем раунде он должен был выйти с полыхающими пушками и преследовать Джошуа, пытаясь его нокаутировать. Единственный, кто мог получить выгоду от того, что Владимир ослабил хватку, был Джошуа. Он был намного моложе. Любое послабление давало шанс Джошуа восстановить силы. Я думаю, в тот вечер в углу Владимира Виталий Кличко и Джонатон Бэнкс сделали неправильный выбор, сказав Владимиру сбавить обороты. Они должны были сказать ему надавить на газ и преследовать Джошуа. Думаю, он бы его нокаутировал".

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Интересно, что впоследствии Владимир Кличко и Энтони Джошуа стали если не друзьями, то успешными партнерами. Именно благодаря советам Кличко Джошуа взял реванш у Руиса в декабре прошлого года, заработав чек на 78 миллионов евро. "Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него", – заявил Энтони, после успешного реванша с Руисом вернувший себе статус сильнейшего супертяжа планеты.

Кличко снова может выйти против Джошуа / Фото: Getty Images

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При этом 44-летний Владимир Кличко не прекращает намекать на возобновление карьеры. Например, недавно Владимир Кличко предложил фанатам выбрать ему соперника из тройки Фьюри, Джошуа, Уайлдер.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – признавался как-то Кличко

Да-да, Владимир Кличко все еще подумывает побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. А Владимиру Кличко – только 44.

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