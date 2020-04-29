Кличко вспомнил последнее поражение: "Я позволил Джоуша выиграть. Стало жалко малыша"

Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко вспомнил свой последний бой в карьере против британца Энтони Джошуа. Ранее мы писали, что сегодня - три года последнему бою Владимира Кличко: полное видео рубки с Джошуа и кто виноват в фиаско украинца. На "Уэмбли" Кличко провел едва ли не самый эффектный поединок в своей карьере, но проиграл.

"3 года назад я позволил Энтони Джоуша выиграть. Стало жалко малыша, шутка. Великий чемпион, классический бой, мы оба сильно выросли после этого поединка. Спасибо фанатам за поддержку нас обоих!" – написал Владимир на своей странице в Twitter.

Знаменитый американский тренер Джеймс Али Башир позже скажет, что виновником поражения Владимира Кличко от Джошуа стал его брат Виталий.

Ранее мы писали, что три боя с участием братьев Кличко вошли в ТОП-50 за историю бокса. Лучшим боем в истории бокса признан поединок Али – Фрейзер, а поединок Кличко – Джоуша расположился на 21-м месте.

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Ранее мы писали, что Владимир Кличко занял третье место в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории. Кличко-младший и Мохаммед Али – единственные боксеры, доминировавшие на протяжении двух десятилетий.

Экс-невеста Владимира Кличко выложила в сеть фото дочери Евдокии, которая танцует вместе со своим отцом:

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