Замахнулись на святое: промоутер считает, что Али не побил бы Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не уверен, что легендарному американцу Мохаммеду Али удалось бы одолеть в ринге действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Ранее мы писали, что 53 года назад великий Али принял скандальное решение: отказался служить в армии и получил пять лет тюрьмы.

"Я смотрю на Али, смотрю на Формана, когда он завоевал титул в 45 лет, я смотрю на Фьюри. Как бы Али боксировал с Фьюри? Это очень сложный вопрос. До перерыва в 3,5 года Али был абсолютно великолепен. Никто не мог достать его, он был невероятно быстр. Али был ростом 190 см, и его соперники были тех же размеров. Как бы он боксировал против парня ростом 205 см с отличной техникой и невероятной работой ног?

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Не вижу, как Али конкурировал бы с двухметровым парнем вроде Фьюри. В прежние времена были большие ребята, но они были медленными и неповоротливыми. Посмешища, которые не умели боксировать, а выделялись только своими габаритами. Но все меняется. Посмотрите на Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера. Огромные парни, но быстрые парни. Возможно, если бы Али жил в наши времена, его рост был бы 198 см вместо 190 благодаря питанию. Все изменилось", – приводит слова Арума Sky Sports.

Кстати, мы недавно писали, что 45 лет назад состоялся знаменитый бой Мохаммеда Али, подаривший миру Рокки Бальбоа.

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Трагические случаи на ринге:

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