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"Фьюри – профессиональная жертва. Он очень ловко манипулирует публикой": что скрывает чемпион WBC

3 июля, 12:09

Елена Павлова Елена Павлова

Конфликт между британскими бойцами набирает обороты

Недавно в социальных сетях разгорелся спор между двумя британскими бойцами супертяжелого веса Диллианом Уайтом и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Они спорили, кто из них круче и вспоминали скандалы друг друга, а теперь Уайт решил прокомментировать поведение "Цыганского короля". Ранее назвали точную дату третьего боя Фьюри и Уайлдера за титул WBC.

"Я называю его профессиональной жертвой. Он очень ловко действует, умеет манипулировать публикой, привлекая ее на свою сторону. Фьюри – профессионал в поиске симпатий. Он умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем. Тайсон заставляет людей игнорировать все плохое, что он сделал. В этом весь Фьюри", – рассказал британец в интервью talkSPORT.

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Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет. Его поединок с чемпионом, которым сейчас является Фьюри, должен состояться не позднее февраля 2021 года.

Диллиан Уайт

Диллиан Уайт / Фото: Instagram

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Ранее мы также сообщали, что Фьюри лишат звания чемпиона, если он предпочтет денежный бой с Джошуа, а не защиту пояса. WBC настаивает, чтобы "Цыганский король" дрался с британцем Диллианом Уайтом – сообщает fightnews.info со ссылкой на World Boxing News.

Смотрите, как проходило взвешивание Уайлдер – Фьюри перед их боем в феврале

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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