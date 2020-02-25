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Фьюри против Джошуа: в Британии назвали фактор, который решит судьбу боя последних обидчиков Кличко

25 февраля, 20:49

Известный боксер Амир Хан в намечающемся поединке за звание абсолютного чемпиона мира ставит на Тайсона Фьюри

Британский боксер Амир Хан, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, дал прогноз на возможный поединок двух последних обидчиков в карьере украинца Владимира Кличко – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Ранее букмекеры уже обнародовали котировки на бой Фьюри – Джошуа, напророчив победу Тайсону.Хан придерживается того же мнения.

Напомним, на выходных Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера, завладев чемпионским поясом WBC. Тогда как Энтони Джошуа ранее вернул себе пояса WBA, IBF, WBO и IBO, одолев в матче-реванше американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Таким образом, победитель боя Фьюри – Джошуа стал бы абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Амира Хана спросили, кто победил бы в поединке британцев Фьюри – Джошуа.

"Тут вы меня поймали. Но, если бы мне надо было выбрать кого-то, я бы поставил на Фьюри, – заявил Амир. – Считаю, Фьюри – совершенный боец, задающий тон в сражении. Как мы видели в последнем бою, он оказался тем, кто смог сломить Уайлдера мощью. Я никогда не думал, что он такой мощный. Но он доказал это. Кроме того, он хорошо боксирует, когда перемещает вес на переднюю ногу. Поэтому я думаю, что у него больше шансов по сравнению с Джошуа"

Джошуа vs Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

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Кстати, ранее британские эксперты подсчитали, сколько могли бы заработать Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, если договорятся о поединке. Суммарный гонорар участников составил бы 92 млн евро.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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Тайсон Фьюри Амир Хан Энтони Джошуа

Источник: Сегодня|Спорт

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