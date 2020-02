Трамп позвал в Белый дом "Цыганского короля", уничтожившего в ринге американца

Президент США Дональд Трамп признался, что его очень впечатлил реванш супертяжей Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе, поэтому он намерен пригласить обоих боксеров в Белый дом.

"Это был отличный бой. Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе. Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это", – заявил Дональд Трамп

Напомним, на минувших выходных британец Тайсон Фьюри по прозвищу "Цыганский король" завладел чемпионским поясом по версии WBC, одержав победу техническим нокаутом над ранее непобедимым американцем Деонтеем Уайлдером. В третьем и пятом раундах Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун, а в седьмом угол американца выбросил белое полотенце, сигнализировав о сдаче.

Отметим, что Фьюри закатил "дикую" вечеринку после победы над Уайлдером. Завернувшись в британский флаг, Тайсон перед толпой фанатов исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

Промоутер Александра Усика – о Тайсоне Фьюри

