Гигант в ринге: Тайсон Фьюри – самый тяжелый чемпион мира за последние 10 лет и второй с 1962-го

Сегодня ночью в игорной столице Лас-Вегасе в одном из самых ожидаемых боев года британский супертяж Тайсон Фьюри выиграл техническим нокаутом у американца Деонтея Уайлдера и стал обладателем чемпионского пояса WBC. Рефери остановил бой в седьмом раунде после того, как Фьюри зажал своего соперника в углу и начал потрясать ударами, а команде Уайлдера ничего не оставалось, кроме как выбросить белое полотенце.

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Новый чемпион мира WBC в супертяжелом весе одиозный британский боец Тайсон Фьюри стал вторым самым тяжелым чемпионом в боксе с 1962 года и самым "увесистым" за последние 10 лет. Вес Фьюри перед реваншем с Уайлдером, который хранил пояс WBC пять лет, составлял 123,8 кг и он оказался тяжелее американца на 19 кг.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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До этого самым тяжелым боксером десятилетия был мексикано-американский боец-толстячок Энди Руис, который в июне 2019 года сотворил сенсацию и одолел нокаутом олимпийского чемпиона, обладателя чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO и желанного соперника для нашего Александра Усика британец Энтони Джошуа. В ринге Руис больше похож на колобка, чем на профессионального боксера, но его удара таят в себе опасность.

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В последний раз боксер с богатырским весом поднимал чемпионский пояс над головой в 2008 году, когда Николай Валуев с весом 144,4 кг победил Джона Руиса. Рост "Зверя с Востока", как прозвали Валуева за его габариты, составляет 213 см, а у Тайсона Фьюри – 206 см.

Спустя год Валуев вышел на защиту пояса WBA с весом 143,3, но проиграл бывшему крузеру Дэвиду Хэю, весившему всего 98,9 кг.

Мы составили десятку самых тяжелых боксеров в хэвивейте на момент завоевания титула за последнее десятилетие.

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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