"Я был готов уйти на щите": Уайлдер попал в больницу после мегабоя с Фьюри, но хочет вернуться

Бывший чемпион мира из Америки рассказал о своем состоянии после первого поражения в карьере

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе "Бронзовый Бомбардировщик" Деонтей Уайлдер прокомментировал первое поражение в карьере, которое он потерпел от Тайсона Фьюри ранним утром 23 февраля в Лас-Вегасе. Американец признал, что соперник был лучше, но выразил недовольство тем, что его команда остановила поединок. Также после боя появилась информация, что покинув ринг, Уайлдер отправился прямиком в больницу.

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"Со мной все в порядке. Такое случается. Сегодня победил лучший, но мой угол выбросил полотенце. Я был готов уйти на щите. У меня были кое-какие дела в этом поединке. Нет оправданий, случилось то, что случилось. Но хотел бы, чтобы моя команда позволила уйти мне на щите. Я воин. Фьюри показал отличное выступление. Мы вернемся сильнее", — дает слова разочарованного Деонтея BoxingScene.

Поверженный Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, что этот поединок стал реваншем. В первом бою, который прошел в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. И тогда дважды в нокдауне побывал Тайсон Фьюри. Ранее мы сообщали, что Фьюри после победы над Уайлдером спел песню "Американский пирог".

После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер – Фьюри.

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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