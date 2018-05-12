Главная фанатка соперника Ломаченко: яркие фото жены Хорхе Линареса

Мишель признавалась, что фанатеет от Ломаченко, но будет болеть за своего мужа

В ночь субботы на воскресенье в Нью-Йорке состоится бой между чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе украинцем Василием Ломаченко и чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэльцем Хорхе Линаресом. Онлайн Ломаченко – Линарес уже доступен на нашем сайте. Василий Ломаченко проведет первый бой в легкой весовой категории.

Накануне боя боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания – вес участников боксерского вечера оказался одинаковым. Затем состоялась традиционная дуэль взглядов, где Линарес не выдержал психологической битвы и первым отвел глаза.

Букмекеры считают Ломаченко фаворитом боя, однако есть один человек, который верит в победу Линареса – это его очаровательная супруга Мишель. Несмотря на то, что еще несколько лет назад она называла себя фанаткой Ломаченко, девушка продолжает верить в своего мужа.

Добавим, что супруги воспитывают дочь Хлою. У нее есть свой аккаунт в Instagram, который будущие родители завели еще до рождения малышки, а затем выкладывали там результаты УЗИ.



























Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины.