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"Голодный" боксер Иван Редкач "смыл" розовые волосы и потренировался перед боем с экс-чемпионом мира

23 января, 14:38

Украинский профессионал готовиться удивить мир в субботу в Бруклине

Иван Редкач на открытой тренировке

Иван Редкач на открытой тренировке / Фото: Boxing Scene

В ближайшую субботу, 25 января, состоится первый из примечательных боев наших боксеров в 2020 году. 33-летний уроженец Шостки Иван Редкач сразится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия. Как мы сообщали, Редкач пообещал шокировать мир в бою с Гарсией и показать нового Ивана.

Поединок пройдет в рамках welterweight – в первом полусреднем весе (до 66,7 кг). Его победитель получит право сразиться за чемпионский пояс по версии WBC. Букмекеры отдают явное предпочтение Гарсия, но Редкача это не смущает: андердогом он был и во многих предыдущих боях. Читайте расписание бокса на 2020 год: большие битвы и бои украинцев.

Накануне Редкач провел открытую тренировку. В последнее время с ним работает известный специалист Шейн Мосли. Парень сначала побоксировал с тенью, а затем поработал на лапах с тренером.

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На этот раз он уже был с нормальной прической. Напомним, месяц назад он пришел на пресс-конференцию, покрасив волосы в розовый цвет.

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Читайте о том, что бывший чемпион мира опасается Редкача. Гарсия называет Ивана "голодным", но уверен, что знает, как с такими справляться.

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бокс Иван Редкач Дэнни Гарсия

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