Головкин – Деревянченко: прогноз на чемпионский бой в Нью-Йорке

На победу украинского "Техника" дают всего 20 процентов

Сегодня в Нью-Йорке пройдет большой вечер бокса. В главном поединке встретятся украинец Сергей Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин, который почти десять лет владел чемпионскими поясами в среднем весе. На кону будут стоять вакантные чемпионские титулы по версиям IBF и IBO.

Старт битвы – рано утром в воскресенье по киевскому времени, а на нашем сайте доступен онлайн боя Головкин – Деревянченко с фото, видео, комментариями каждого раунда.

Эксперты называют GGG (Геннадия Геннадьевича Головкина) фаворитом поединка. Коэффициент на победу боксера из Казахстана составляет всего 1.21, тогда как ставку на победу украинца можно сделать с котировкой 4.50, а на ничью – 26. Таким образом, аналитики называют такую вероятность исхода: победа Головкина 76 процентов, ничья 4 процента, победа Деревянченко 20 процентов.

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При этом букмекеры считают, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов.

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За сутки до боя прошла традиционная процедура взвешивания боксеров. Оба участника главного боя вечера успешно уложились в лимит категории (160 фунтов, 72,6 кг). Деревянченко показал на весах 159 фунтов (72,1 кг), Головкин – 159,2 фунта (72,2 кг).

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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