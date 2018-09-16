Головкин и Альварес заговорили о третьем бое

Сегодня, 12:19

Мексиканец отобрал все титулы у боксера из Казахстана

Фото AFP
Фото AFP

Ночью в Лас-Вегасе состоялся суперпоединок – обладатель титулов WBC, WBA Super и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин раздельным решением судей уступил мексиканцу Саулю Альваресу. Казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов. В сети уже появились судейские записки боя Головкин – Альварес. Интересно, что мнение судей сошлось в 8 раундах из 12.

Сразу после боя Головкин отказался комментировать свое поражение, отправившись за помощью к медиками – в раздевалке ему наложили восемь швов на рассечение над правым глазом. К слову, Альварес также покинул ринг с рассечением, но только под левым глазом.

А после хирургической процедуры казахстанец признался, что не считает Альвареса победителем и готов снова выйти против него на ринг.

"Не хочу обсуждать, кто сегодня победил, потому что судьи отдали победу Альваресу. Думаю, мы показали болельщикам хороший и зрелищный бой. Мне казалось, что я боксировал лучше. Что же до третьего боя, то по-хорошему он должен состояться", – заявил Головкин.

Идею соперника о третьем бое между ними поддержал и Альварес: "Если люди захотят увидеть еще один наш бой, то мы организуем его вновь. Не сомневаюсь, что мы снова это сделаем."

В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.
бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес

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Сегодня|Спорт

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