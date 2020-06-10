"Мы будем стоять на своем": Команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри

Команда украинского боксера Александра Усика отреагировала на заявление промоутера Эдди Хирна, который заявил, что чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа договорился о двух боях с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в 2021 год. Хотя на днях чемпион мира по боксу на костылях протестовал на улицах Британии.

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"Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о финансовой части. Оба парня согласны на этот бой. Два боя. Первый бой может состояться следующим летом. Это будет 2021 год", – приводит слова Эдди Хирна SkySports.

Загвоздка в том, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен был встретиться с Джошуа после поединка с Дереком Чисорой. А Джоуша, в свою очередь, должен был провести обязательную защиту против Кубрата Пулева. При позитивном раскладе бой Усика и Джошуа должен был состояться ближе к концу 2020 года, но все планы поломал коронавирус.

"Усик добился самого высокого достижения в первом тяжелом весе, чтобы получить статус обязательного претендента в супертяжелом весе", – отметил директор K2 Promotions Александр Красюк в комментарии boxingscene.com. – "И, как его промоутер, самое справедливое, что я могу для него сделать – убедиться, что его жертва не была принесена зря".

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А теперь еще и договоренности между Джошуа и Фьюри отодвигают украинца на второй план. Правда, заступиться за украинца обещает Всемирная боксерская организация, пригрозившая отобрать пояс у Джошуа, если тот будет оттягивать встречу с Усиком. Хотя ранее была информация, что Джошуа готов отказаться от пояса, на который претендует Усик, с возможностью вернуть его.

"Мы должны добиться чемпионского боя Усика в супертяжелом весе как можно быстрее. И мы будем стоять на своем!", – заявил Красюк.

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