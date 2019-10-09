Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик 18 октября проведет бой против обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева. Перед боем с россиянином боксер опубликовал крутой ролик у себя в Instagram. Ранее мы писали, что Усик поддержит Гвоздика в бою с россиянином. INSTAGRAM "Моим следующим большим шагом к исполнению мечты стать абсолютным чемпионом мира будет бой против Артура Бетербиева. Во-первых, это сильнейший соперник, чемпион мира. Все бои он выиграл нокаутом, это жесточайший панчер. Такие соперники не прощают ошибок. Это огромный вызов, но мне нравятся вызовы", - сказал Александр на видео. Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса". Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.