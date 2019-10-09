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Усик уничтожит Уизерспуна в ринге: появился прогноз букмекеров на бой украинца с новым визави

9 октября, 10:47

Аналитики дают жалкие шансы американцу в поединке со звездой из Украины - грядет сокрушительная победа Александра

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Букмекеры обнародовали котировки на бой Александр Усик – Чазз Уизерспун, который состоится 12 октября в Чикаго. Напомним, 38-летний американец заменит в качестве соперника для украинца голландского кикбоксера Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.

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Увы, котировки букмекеров не обещают болельщикам ни малейшей интриги в предстоящем поединке Усик – Уизерспун, несмотря на послужной список американца из 38 побед и всего лишь 3 поражений.

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На победу Александра Усика установлен ничтожный коэффициент – 1,01. То есть с одного поставленного на его викторию доллара можно заработать всего лишь один цент. Коэфффициент на ничью равен 34.00, а на победу Уизерспуна – 17.00. Иными словами, вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с выигрыша, оценивают в 92 процента, тогда как на поражение украинца или ничью аналитики оставляют всего лишь пять и три процента соответственно.

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Что интересно, почти такими же были котировки и на бой Усика против Спонга, который так и не состоится. По крайней мере, в обозримом будущем.

Добавим, что чемпионские титулы Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен ни разу в своей карьере не оспаривал. Его самыми серьезными соперниками были Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

Смотрите, как Усик куражится перед дебютом в супертяжах

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик котировки Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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