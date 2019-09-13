"Hello amigos": Усик на английском пригласил фанатов на бой со Спонгом

Александр Усик / Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик в Instagram пригласил фанатов поддержать его в бое с Тайроном Спонгом. Поединок состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

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Напомним, что Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 – нокаутом). Чтобы лучше подготовится к бою, Александр участвует в спаррингах с опытными американцами Маликом Скоттом и Райделом Букером.

Смотрите, как Усик готовится к дебюту в супертяжах:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

Как мы писали ранее, Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы. Настолько смелого соперника в карьере Александра Усика, похоже, еще не было.

Кроме того, сообщалось, что букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Они напрочь не видят интриги в поединке, который состоится 12 октября в Чикаго. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга - 16.00, на ничейный исход - 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента.

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