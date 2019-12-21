"Хочу два передних зуба Кличко": скандальный американец провоцирует Владимира на бой

Шеннон Бриггс / Фото: Instagram

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Американский боксер Шэннон Бриггс продолжает вызывать в ринг Владимира Кличко. Напомним, накануне 43-летний экс-король супертяжелого веса подбросил дров в костер слухов о возможном возвращении в ринг – Кличко попросил фанатов выбрать его будущего соперника.

"Хочу два передних зуба Кличко на Рождество", – написал Бриггс в Instagram.

Напомним, что в октябре 2010 года состоялся бой Бриггса с братом Владимира Виталием. Тогда Кличко-старший победил американца единогласным решением судей.

Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.

Ночной серфинг по Днепру от Владимира Кличко:

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

Добавим, что ранее Джошуа благодаря Кличко победил Руиса и получил на 78 млн евро. "Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него", – отметил британец Джошуа после успешного реванша с толстяком Руисом.

Видео: Reuters

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