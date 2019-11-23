Холифилд хочет вернуться на ринг, его потенциальный соперник не боксировал с 2008 года

БОксеры уже трижды встречались на ринге в первой половине 90-х годов

Эвандер Холифилд / Фото: Getty Images

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории Эвандер Холифилд, рассказал о желании выйти на ринг с Риддиком Боу. Последний бой 57-летний Холифилд провёл в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена. Ранее мы писали, что сын легендарного Эвандера Холифилда дебютировал в профи с победы за 15 секунд.

"Надеюсь, это получится. Хотел бы провести поединок с Риддиком Боу. Мы же друзья. Тех денег, о которых идет речь, хватит для трехраундового боя", – приводит слова Холифилда World Boxing News.

Холифилд и 52-летний Боу трижды встречались на ринге в первой половине 90-х годов. Эвандер одержал одну победу, а Риддик – две.

/ Фото: Getty Images

Холифилд провел 57 боёв в профессиональном боксе, одержав 44 победы и потерпев 10 поражений. Ещё два поединка завершились вничью, а один признали несостоявшимся. На счету Боу, который не выходил на ринг с декабря 2008 года, 43 победы в 45 боях.

Кстати, наш Александр Усик уже успел побить несколько рекордов Холифилда. Сначала Усик побил рекорд Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула, затем обошел американца по скорости объединения поясов и, наконец, в самый короткий срок завоевал абсолютку крузервейта.

Читайте также: Смерть в ринге – ТОП-10 боксеров, погибших от травм во время боя

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама