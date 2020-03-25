Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

"И это Железный Майк?" – Боксер поделился в соцсетях новым забавным видео со своей собакой

25 марта, 10:42

Вадим Авдасев

Пес решил выразить хозяину свою любовь и облизал его лицо

Знаменитый в прошлом американский боксер Майк Тайсон во время карантина решил наполнять своих поклонников позитивными эмоциями. На днях мы писали, что Майк Тайсон завел Instagram для своей собаки. 53-летний спортсмен выложил в соцсетях еще одно видео со своим псом.

На этот раз Майк не демонстрировал четвероногому другу свои навыки бокса, а просто сидел с ним на диване. И собака проявила к некогда грозному боксеру свою любовь, облизав его лицо.

Реклама

Также мы сообщали, что на карантине Тайсон стал зарабатывать по 20 тысяч долларов в день.

Майк Тайсон известен своей любовью к домашним животным. Профессиональную карьеру он завершил в 2005 году, одержав 50 побед, 44 из которых – нокаутом. Также на счету Железного Майка шесть поражений. С 1987 по 1990 год был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе – одновременно владел поясами WBC, WBA, IBF и журнала The Ring. Затем в 2006 году он снова вернул себе титулы WBC и WBA. Но по количеству нокаутов Тайсон остался позади Кличко: рейтинг нокаутеров.

Смотрите, как Майк тренировался со знаменитой теннисисткой Сереной Уильямс

Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

собака карантин бокс Майк Тайсон коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Хочу вам признаться. Я болен. Это новый вирус": Усик сделал заявление о своем состоянииБокс
"Кумир, легенда или ватный веселун": реакция соцсетей на скандал с именем УсикаБокс
"Я не боюсь умереть от коронавируса": легенда бокса спасает свою страну от мародерстваБокс
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавируса
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавирусаБокс
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутата
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутатаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...