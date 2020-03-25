"И это Железный Майк?" – Боксер поделился в соцсетях новым забавным видео со своей собакой

Знаменитый в прошлом американский боксер Майк Тайсон во время карантина решил наполнять своих поклонников позитивными эмоциями. На днях мы писали, что Майк Тайсон завел Instagram для своей собаки. 53-летний спортсмен выложил в соцсетях еще одно видео со своим псом.

На этот раз Майк не демонстрировал четвероногому другу свои навыки бокса, а просто сидел с ним на диване. И собака проявила к некогда грозному боксеру свою любовь, облизав его лицо.

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Также мы сообщали, что на карантине Тайсон стал зарабатывать по 20 тысяч долларов в день.

Майк Тайсон известен своей любовью к домашним животным. Профессиональную карьеру он завершил в 2005 году, одержав 50 побед, 44 из которых – нокаутом. Также на счету Железного Майка шесть поражений. С 1987 по 1990 год был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе – одновременно владел поясами WBC, WBA, IBF и журнала The Ring. Затем в 2006 году он снова вернул себе титулы WBC и WBA. Но по количеству нокаутов Тайсон остался позади Кличко: рейтинг нокаутеров.

Смотрите, как Майк тренировался со знаменитой теннисисткой Сереной Уильямс

Видео: Twitter

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