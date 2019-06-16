Илунга Макабу из Конго приехал в Россию и избил местного любимца Дмитрия Кудряшова

Поединок за титул WBC Silver в Екатеринбурге завершился техническим нокаутом в пятом раунде

Дмитрий Кудряшов. Фото: Instagram

Известный российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл Илунге Макабу из Конго в поединке за титул Всемирного боксерского совета WBC Silver. Бой в Екатеринбурге в рамках второго Международного боксерского форума завершился победой Макабу техническим нокаутом в пятом раунде. Кроме того, российский боксер побывал в нокдауне во втором раунде. Для Кудряшова это поражение стало третьим в карьере при 23 победах. Макабу одержал 25-ю победу при двух поражениях.

"Вы же видите по моему лицу, что не все в порядке. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и извиниться за такое выступление. На такой исход я не рассчитывал, но вы сами все видели", – прокомментировал Кудряшов свое поражение.

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Боксер Илунга Макабу после победы вызвал на поединок Майриса Бриедиса и раскритиковал латвийца за его манеру ведения боя. Напомним, что субботу Бриедис в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил поляка Кшиштофа Гловацкого и завоевал титул по версии WBO в первом тяжелом весе.

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"Я хочу стать полноценным чемпионом. Бриедис, я иду за своим поясом. Я покажу, что такое бокс, а не то, что ты обычно делаешь. Этот клинч, удары локтями – это полная лажа. Я настоящий чемпион", – сказал Макабу после победы в Екатеринбурге.

Ранее мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.

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