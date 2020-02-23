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Как "Халк" разрывал Бровары: запись боя Беринчик – Сармиенто

23 февраля, 09:47

Украинец успешно защитил титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе

Украинский боксер Денис Беринчик победил аргентинца Эктора Сармиенто и защитил титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе. Бой прошел в Броварах и продлился все 12 раундов. По окончании поединка все трое судей отдали победу украинцу 117:111, 118:112, 118:110.

Напомним, что Беринчик традиционно порадовал рублику веселым выходом на ринг. В этот раз украинский боксер появился в образе супергероя "Халка". Зеленый монстр разбивал стекло и был себя в грудь, ка Кинг-Конг.

Для Беринчика эта победа стала 13-й на профессиональном ринге. Наш боксер остается непобедимым в профи. В рейтинге боксеров легкого веса на сайте boxrec.com 31-летний украинец занимает 31-е место в мире.

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Сармиенто потерпел лишь второе поражение в карьере при 21-й победе. В рейтинге boxrec.com 26-летний аргентинец занимает в мире 69-е место.

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Напомним, что сегодня ночью состоялся долгожданный реванш между Деонтеем Уалйдером и Тайсоном Фьюри. Фьюри победил Уайлдера и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBC. Полная запись боя Уайлдер – Фьюри уже есть на нашем сайте.

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бокс видео боя Денис Беринчик

Источник: Сегодня|Спорт

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