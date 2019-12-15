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Как "Львица" одолела "Железную Леди": яркие фото женского боя в рамках турнира UFC

15 декабря, 10:48

Бразильянка Аманда Нуньес победила голландку Жермен де Рандами и защитила титул чемпионки UFC

Аманда Нуньес победила Жермен де Рандами

Аманда Нуньес победила Жермен де Рандами / Фото: Reuters

В рамках основного карда последнего в 2019 году номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоялся поединок между чемпионкой женском легчайшем весе Амандой Нуньес и Жермен де Рандами. В 2013 году бразильянка нокаутировала голландку в первом раунде, и бой спустя шесть лет стал реваншем. В итогу поединок в рамках UFC 245 в Лас-Вегасе (США) снова выиграла Аманда Нуньес.

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Бой продлился все отведенные для него пять раундов по пять минут, по итогам которых победу единогласным решением одержала Нуньес. Записки судей такие – 49:46, 49:45, 49:44.

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Яркие фото боя Аманда Нуньес – Жермен де Рандами:

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Отметим, что 31-летняя Аманда Нуньес по прозвищу "Львица" владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Она побеждала Ронду Роузи, Мишу Тейт, Валентину Шевченко, Кристиану Жустину Киборг, Холли Холм и других звезд UFC. На ее счету 19 побед и 4 поражения, правда, последняя неудача датирована сентябрем 2014 года, т.е. Нуньес не проигрывала уже более пяти лет.

35-летняя Жермейн де Рандами по прозвищу "Железная Леди" провела 37 поединков в кикбоксинге. В смешанных единоборствах с 2008 года, но бои проводит не слишком регулярно. Всего на ее счету 9 побед и 4 поражения, причем в последний раз она проиграла как раз Аманде Нуньес в 2013 году.

Аманда Нуньес сохранила чемпионский титул Видео: Instagram

Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

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MMA UFC женский MMA Аманда Нуньес

Источник: Сегодня|Спорт

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