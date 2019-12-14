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Российский "Мясник" едва не сломал шею бразильцу: видео боя в Екатеринбурге

14 декабря, 21:53

Боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо

Российский боец смешанного стиля Сергей Мартынов победил бразильца Тьяго Ласередо на турнире RCC 7, который прошел в Екатеринбурге 14 декабря. Мартынов уже в стартовом раунде отправил Ласередо в нокаут, после чего Тьяго еще долго не мог прийти в сознание. Ранее на этом же турнире Александр Шлеменко приемом "гильотина" задушил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.

Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи, однако Ласередо уже может самостоятельно передвигаться. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

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Ранее на этом же турнире другой российский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Боец по прозвищу "Уральский Халк" проиграл швейцарцу Ясубею Эномото.

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Отметим, что в ночь на 15 декабря в Нью-Йорке пройдет большой вечер бокса:

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Источник: Сегодня|Спорт

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