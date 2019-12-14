Российский "Мясник" едва не сломал шею бразильцу: видео боя в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля Сергей Мартынов победил бразильца Тьяго Ласередо на турнире RCC 7, который прошел в Екатеринбурге 14 декабря. Мартынов уже в стартовом раунде отправил Ласередо в нокаут, после чего Тьяго еще долго не мог прийти в сознание. Ранее на этом же турнире Александр Шлеменко приемом "гильотина" задушил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.

Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи, однако Ласередо уже может самостоятельно передвигаться. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

Реклама

Ранее на этом же турнире другой российский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Боец по прозвищу "Уральский Халк" проиграл швейцарцу Ясубею Эномото.

Отметим, что в ночь на 15 декабря в Нью-Йорке пройдет большой вечер бокса:

Читайте также: Последний в этом году номерной турнир UFC245 – где и когда смотреть рубку в октагоне

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама