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Как "Мани" умеет тратить деньги: Мейвезер сделал себе два шикарных подарка на Рождество

25 декабря, 23:45

К черному "Ролл-Ройсу" легендарный боксер купил еще и белый

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Самый богатый спортсмен мира, американский боксер Флойд Мейвезер по прозвищу "Мани" сделал себе любимому шикарный подарок на Рождество. Непобедимый боец под конец 2019 года приобрел два автомобиля – Rolls-Royce и Bentley Continental GT Mulliner. Ранее мы писали, что что названы имена бойцов, с которыми Мейвезер сразится в 2020 году. Легендарного американского ветерана ждут поединки против обидчика Макгрегора и старичка Пакьяо.

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"Еще один подарок себе! Поскольку у меня уже есть черный Rolls-Royce Cullinan 2019 года, я имею право подарить себе белый Rolls-Royce Cullinan 2020 года для Майами", — написал Мейвезер в Instagram.

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

Ранее мы сообщали, что знаменитый боксер Мейвезер подарил дочери автомобиль стоимостью 150 тысяч долларов. Американец решил осчастливить Иянну на Рождество новеньким Mercedes-Benz G63.

Похоже, у Флойда такое хобби – дарить детям машины. Ранее, как мы писали, Мейвезер осчастливил подобным подарком сына.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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Источник: Сегодня|Спорт

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