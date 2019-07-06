Какой он скучный: британец Кэмпбелл рассекретил свои козыри в схватке с Ломаченко

Оппонент украинского Хайтека рассказал, за счет чего собирается отобрать у него чемпионские пояса

Люк Кэмпбелл. Фото: Instagram

Олимпийский чемпион-2012 Люк Кэмпбэлл (20-2, 16 КО) рассказал, как намерен побеждать олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) в их предстоящем поединке. Напомним, противостояние британца и украинца состоится в последний день лета. Самая-самая арена: названо место проведения боя Ломаченко – Кэмпбелл.

"Могу побить Ломаченко тем, что буду в ринге самим собой. Высоким, неудобным, сильным, быстрым и техничным. Я начал подготовку к бою еще до того, как о нем объявили официально. Почему так? А все потому, что я жесть какой зануда, – заявил в комментарии The Sun 31-летний Люк Кэмпбелл. - Даже родной брат на моей свадьбе начал свою речь с того, что принялся рассказывать гостям о том, какой я скучный и неинтересный человек. Насколько скучный, что он даже не припомнил с моим участием каких-то забавных историй. У меня в жизни только две вещи, которые меня интересуют – бокс и семья".

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

"Но, с другой стороны, иначе я бы не добился успеха, – добавил соперник Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл. – Я уже записался на реабилитационные курсы для скучных. Как только завершу карьеру, сразу же стану веселым и интересным чуваком: начну тусить, ходить на всякие вечеринки и все такое. Это даже здорово. Круто, что в дивизионе столько ярких бойцов. Я никогда не рассчитывал на какие-то подачки. Ни раньше, ни теперь. Согласен, в боксе бывает, когда человек берет титул, побеждая какого-то ноунейма. Но в чем смысл такой вот победы? И как насчет славы? Все просто: хочешь быть лучшим — дерись с лучшими, побеждай лучших".

Как мы писали ранее, прозвучали откровения последней жертвы Ломаченко: "Я хорошо по нему попал. И это обернулось для меня кошмаром", – заявил британец Энтони Кролла, нокаутированный украинцем в апреле.

Также сообщалось, что судей Василия Ломаченко проверят на наркотики. Всемирный боксерский совет намерен узнать, не употребляют ли рефери кокаин и марихуану.

Смотрите тренировку Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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