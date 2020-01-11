Кличко и Усик – в ТОП-100 боксеров за всю историю. Ломаченко – далеко-далеко от них

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

Двое украинских супертяжей Владимир Кличко и Александр Усик попали в ТОП-100 лучших боксеров за всю историю по версии авторитетного портала World Boxing News. При этом за пределами первой сотни оказались Виталий Кличко и Василий Ломаченко, ранее лишившийся феноменального рекорда из-за женщины.

Рейтинг лучших боксеров за всю историю возглавил 42-летний американец Флойд Мейвезер. Также в тройку лучших вошли филиппинец Мэнни Пакьяо и аргентинец Карлос Монзон. Владимиру Кличко досталось 37-е место, тогда как Александр Усик замкнул первую сотню.

Александр Усик / Фото: Instagram

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За пределами первой сотни, но в числе тысячи лучших оказались другие украинцы – Василий Ломаченко, Виталий Кличко, Виктор Постол, Кид Каплан, Сергей Деревянченко, Вячеслав Глазков и Владимир Сидоренко.

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Украинские боксеры в рейтинге WBN

37. Владимир Кличко

100. Александр Усик

113. Василий Ломаченко

139. Виталий Кличко

354. Виктор Постол

379. Кид Каплан

808. Сергей Деревянченко

933. Вячеслав Глазков

960. Владимир Сидоренко

Как мы писали ранее, за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер Усика. Хейтеров Василия Сергей Лапин обозвал "рогатыми". А еще он не понимает, как в скандальном ролике, размещенном на странице Ломаченко в Instagram, сумели рассмотреть флаг России.

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