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Кличко и Усик – в ТОП-100 боксеров за всю историю. Ломаченко – далеко-далеко от них

11 января, 11:01

Возглавил престижный рейтинг американец Мейвезер. За ним идет Пакьяо

Владимир Кличко и Александр Усик

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

Двое украинских супертяжей Владимир Кличко и Александр Усик попали в ТОП-100 лучших боксеров за всю историю по версии авторитетного портала World Boxing News. При этом за пределами первой сотни оказались Виталий Кличко и Василий Ломаченко, ранее лишившийся феноменального рекорда из-за женщины.

Рейтинг лучших боксеров за всю историю возглавил 42-летний американец Флойд Мейвезер. Также в тройку лучших вошли филиппинец Мэнни Пакьяо и аргентинец Карлос Монзон. Владимиру Кличко досталось 37-е место, тогда как Александр Усик замкнул первую сотню.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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За пределами первой сотни, но в числе тысячи лучших оказались другие украинцы – Василий Ломаченко, Виталий Кличко, Виктор Постол, Кид Каплан, Сергей Деревянченко, Вячеслав Глазков и Владимир Сидоренко.

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Украинские боксеры в рейтинге WBN

  • 37. Владимир Кличко
  • 100. Александр Усик
  • 113. Василий Ломаченко
  • 139. Виталий Кличко
  • 354. Виктор Постол
  • 379. Кид Каплан
  • 808. Сергей Деревянченко
  • 933. Вячеслав Глазков
  • 960. Владимир Сидоренко

Как мы писали ранее, за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер Усика. Хейтеров Василия Сергей Лапин обозвал "рогатыми". А еще он не понимает, как в скандальном ролике, размещенном на странице Ломаченко в Instagram, сумели рассмотреть флаг России.

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бокс Владимир Кличко Василий Ломаченко Александр Усик Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня|Спорт

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