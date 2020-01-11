Кличко и Усик – в ТОП-100 боксеров за всю историю. Ломаченко – далеко-далеко от них

Двое украинских супертяжей Владимир Кличко и Александр Усик попали в ТОП-100 лучших боксеров за всю историю по версии авторитетного портала World Boxing News. При этом за пределами первой сотни оказались Виталий Кличко и Василий Ломаченко, ранее лишившийся феноменального рекорда из-за женщины.
Рейтинг лучших боксеров за всю историю возглавил 42-летний американец Флойд Мейвезер. Также в тройку лучших вошли филиппинец Мэнни Пакьяо и аргентинец Карлос Монзон. Владимиру Кличко досталось 37-е место, тогда как Александр Усик замкнул первую сотню.
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За пределами первой сотни, но в числе тысячи лучших оказались другие украинцы – Василий Ломаченко, Виталий Кличко, Виктор Постол, Кид Каплан, Сергей Деревянченко, Вячеслав Глазков и Владимир Сидоренко.
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Украинские боксеры в рейтинге WBN
- 37. Владимир Кличко
- 100. Александр Усик
- 113. Василий Ломаченко
- 139. Виталий Кличко
- 354. Виктор Постол
- 379. Кид Каплан
- 808. Сергей Деревянченко
- 933. Вячеслав Глазков
- 960. Владимир Сидоренко
Как мы писали ранее, за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер Усика. Хейтеров Василия Сергей Лапин обозвал "рогатыми". А еще он не понимает, как в скандальном ролике, размещенном на странице Ломаченко в Instagram, сумели рассмотреть флаг России.
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