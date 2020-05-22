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Кличко и Холифилд, пятница Свитолиной, загадка Бех, плакат Левченко: соцсети звезд нашего спорта

22 мая, 22:26

Андрей Фоменко

Знаменитые украинские атлеты заполняют свои странички в Instagram

Звезды украинского спорта не устают делиться с нами частичками своей жизни в Instagram. Вчера украинские спортсмены в соцсетях отмечали день вышиванки. Сегодня же сексуальная легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила загадать подписчикам загадку, боксер Владимир Кличко отправился к еще одной легенде, а теннисистка Элина Свитолина разделила со многими радость от наступления пятницы и окончания рабочей недели.

Прыгунья в длину Марина Бех поделилась еще одной привлекательной фотографией самой себя. Серебряная призерка чемпионата мира-2019 решила загадать подписчикам загадку: "Всего одна неделя до того, как мы поедем в удивительное место. Где это? Что думаете?" Судя по всему, в вояж девушка отправится с мужем – пловцом Михаилом Романчуком.

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Легенда мирового бокса Владимир Кличко пока что не собирается вновь одевать перчатки. Но, как мы писали, Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению на ринг. Сегодня украинский спортсмен выложил фотографию, где он занимается со знаменитым американцем чем-то похожим на армрестлинг. "Физическая сила и сила ума – одинаково важны. А возраст – лишь число!" – уверенно заявляет Володя.

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А одна из лучших теннисисток мира Элина Свитолина сначала показала, как она тренируется в зале. После чего уже запостила радостную фоточку за рулем машины с заявлением: "Счастливая пятница!"

Юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед разбавила свою галерею черно-белой фотографией в костюме и глубокой задумчивости.

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А знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась плакатом со словами благодарности врачам, которые борются с коронавирусом.

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Читайте о самой богатой спортсменке 2019 года – японской теннисистке Осаке: заработала 37 миллионов долларов за 12 месяцев.

А еще один боксер, Денис Беринчик, показал как усердно сражается с грушей в тренировочном зале.

Денис Беринчик работает с грушей

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине в домашних условиях

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теннис бокс Владимир Кличко Элина Свитолина легкая атлетика Марина Бех

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