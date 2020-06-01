Кличко назвался Джорджем Флойдом и записал обращение из леса о всеобщем равенстве людей

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко выступил по поводу скандальных событий в Америке на фоне убийства афроамериканца полицейским. К слову, еще один наш боксер рассказал о событиях прямо из Лос-Анджелеса. Мы писали, что Редкач – в ужасе от беспорядков в США: "Пока вы мирно спали, в США начался полный..."

44-летний Кличко записал видеобращение, в котором рассказал о неприемлемости расизма:

"Друзья, я хочу высказаться против расизма. Спорт – многонационален. И особенно в боевых искусствах присутствует уважение и принятие своего соперника вне зависимости от того, кто он и откуда. Все мы одной расы. Мы — люди. У нас есть реальные проблемы, такие как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация — это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям. Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я — Джордж Флойд".

Мы писали, что Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг.

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Свой ролик украинский спортсмен записал на английском языке.

На днях Кличко вернули три проигранных чемпионских пояса.

Смотрите, как Владимир записывал обращение к украинцам по поводу коронавируса

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