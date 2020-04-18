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Кличко отреагировал на смерть легенды бокса от коронавируса

18 апреля, 09:45

Александр Трикиша

Знаменитый рефери обслуживал бои украинского чемпиона

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко отреагировал на смерть легендарного боксерского реффери Эдди Коттона, скончавшегося от коронавируса. Две недели назад он был госпитализирован с пневмонией.

"Сердечные соболезнования семье и друзьям мистера Эдди Коттона, проигравшего бой с СOVID-19. Вы были и всегда будете в нашей памяти, легенда. Спасибо за участие в боксерском сообществе", – написал Кличко на своей странице в Twitter.

Коттон работал на поединках Владимира против Алекса Леапаи, Мариуша Ваха, Руслана Чагаева, Рэя Остина. Также в качестве рефери американец обслуживал бои Денис Лебедев – Марко Хук, Леннокс Льюис – Майк Тайсон, Олег Маскаев – Хасим Рахман и другие. Последний поединок он отработал в 2014 году. Коттону было 72 года.

Ранее Владимир Кличко рассказал, что мечтал стать отоларингологом и даже подавал документы в медучилище. "Мне пообещали место в следующем году, поскольку я был на год младше остальных абитуриентов".

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Также Владимир Кличко предложил попрыгать на ступеньках, чтобы не толстеть на карантине. Украинский боксер запустил новый челлендж в рамках акции "Оставайся дома".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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бокс Владимир Кличко коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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