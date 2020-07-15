Владимир Кличко движется к миллиарду долларов и находится только в седьмом раунде жизни

Легендарный украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кличко в интревью немецкому изданию Forbes рассказал, как относится к разглашению финансовых подробностей своего бизнеса. Ранее Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше Владимира.

"Не буду комментировать финансовые показатели своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов", – заявил Кличко-младший.

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Владимир также рассказал, на каком этапе своей жизни он находится на данный момент: "Жизнь – это борьба за звание чемпиона. Мне кажется, что я только в седьмом раунде, а осталось еще пять".

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Ранее "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче. Авторитетный портал SportBible назвал Виталия элитным супертяжем, а Владимира – переоцененным.

Также хладнокровный Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по коже. Легендарный боксер восстанавливает силы в камере с минусовой температурой.

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Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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