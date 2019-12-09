Побили рекорд Кличко: реванш Джошуа с Руисом стал самым кассовым в Великобритании

Видео: Reuters

Реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа побил рекорд в Великобритании по количеству продаж платных трансляций. Об этом сообщил Эдди Хирн. Точные данные еще не предоставлены, но уже известно, что число подписок превышает 1,5 миллиона. Напомним, Джошуа единогласным решением судей победил Руиса и вернул себе чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Предыдущий рекорд Великобритании для боксерских поединков был установлен во время боя Джошуа против украинца Владимира Кличко. Тогда платную трансляцию купили 1,532 миллиона человек. Чуть меньше подписок было оформлено во время объединительного боя Джошуа против Джозефа Паркера.

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Отметим, что трансляцию первого боя Джошуа и Руиса в США по платной подписке в Великобритании посмотрели только 560 тысяч человек. Это связано с тем, что поединок состоялся ночью по местному времени. Поэтому Джоуша не спешит перебираться за океан. Кстати, ранее в сети появилась информация, что бой Джошуа против Александра Усика может пройти на новом стадионе "Тоттенхэма".

Напомним, что Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за приемы Кличко в бою с Руисом. "В бою против Руиса Джошуа был очень похож на Кличко, тот же метод: джеб – захват – удержание. Это все, что нерешительный Джошуа показал в этот вечер, – заявил Уайлдер. – Вот кто зверь в ринге, так это я".

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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