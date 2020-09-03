Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе моды

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко еще во время спортивной карьеры успевал сниматься в рекламе и кино в США и Германии. А после ухода из спорта и вовсе не сидит без дела: преподает в Швейцарии, занимается бизнесом, в том числе отельным, участвует в благотворительных акциях и выпустил очередную книгу. А теперь еще Кличко, который летом сбежал в село, подался в модели и дефилирует по подиуму не менее уверенно, чем обученные профи.

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2 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week состоялся отдельный показ моделей одежды для коммунальных служб столицы, который инициировал мэра Киева Виталий Кличко. Но каким же было удивление собравшихся в зале, когда на подиум вместе в другими моделями вышел Владимир Кличко. Боксер презентовал форму Муниципальной охраны Киева и произвел настоящий фурор.

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"Город инициировал и начал воплощать этот проект, чтобы работники коммунальных служб столицы имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду. Я обратился в оргкомитет Ukrainian Fashion Week с идеей "переодеть" работников коммунальных служб города", – рассказал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Владимир Кличко на Ukrainian Fashion Week / Фото: fashionweek.ua

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Ранее мы сообщали, что Кличко померился бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов. Знаменитый украинский боксер снова продемонстрировал, что в свои 44 года пребывает в отличной физической форме.

Напомним, что Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг. Знаменитый украинец выступил в роли тренера для легендарного американского боксера.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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