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Кличко сбежал в село: легендарного боксера просят наносить бабушке воды

11 августа, 11:19

Елена Павлова Елена Павлова

Владимиру нужно сосредоточиться на себе и прояснить голову

Легендарный украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кличко решил сбежать от шума и суеты мегаполисов в село. Бывший боец сообщил об этом в Instagram. "Дров бабушке наколите, воды наносите!" – услышал в ответ на свой пост от фолловера Владимир. Ранее боксер Кличко предложил определиться с "заразительным" отношением к жизни.

"Наслаждаюсь атмосферой сельской местности Украины... Здесь жизнь очень размеренная, и ничего не отвлекает твое внимание, нет никакой суеты. Прекрасная возможность выделить время, чтобы сосредоточиться на себе и прояснить голову..."

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Читайте также: "Кличко хочет отомстить Фьюри": бывший промоутер Владимира убежден, что украинец должен вернуться

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что Кличко померился бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов. Знаменитый украинский боксер снова продемонстрировал, что в свои 44 года пребывает в отличной физической форме.

Напомним, что Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг. Знаменитый украинец выступил в роли тренера для легендарного американского боксера.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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