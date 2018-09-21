Конор Макгрегор подписал рекордный контракт с UFC

Сегодня, 11:15

Сумма соглашения ирландского бойца с бойцовской серией не разглашается

 

Конор Макгрегор подписал рекордный контракт с UFC. Фото AFP
Конор Макгрегор подписал рекордный контракт с UFC. Фото AFP

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заключил новый контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC). Соглашение предусматривает проведение шести боев, в том числе и с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября в Лас-Вегасе. Стороны предпочли не раскрывать условия контракта, но по словам главы UFC Даны Уайта, соглашение является рекордным в истории организации.

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"С Макгрегором несложно заключать сделки, потому что мы знаем, чего он стоит", – сказал Уайт.

Бой Конора с Хабибом состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США). Российский боец будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе. В рамках этого турнира UFC в Лас-Вегасе также пройдет бой россиянина Александра Волкова и американца Деррика Льюиса.

Ранее мы писали, что билеты на бой Нурмагомедов – Макгрегор стоят от 205 до 2505 долларов.

А летом Конор Макгрегор не явился на съемки сериала "Викинги". Тогда ирландский боец едва не сорвал съемочный день популярного американского телесериала, потому что не приехал на площадку.
MMA, UFC, боец , Конор Макгрегор

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Источник:

boxing-mma.com

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